La Corte d'appello di Reggio Calabria ha assolto con formula piena gli amministratori dell'epoca di Caronte Tourist Vincenzo Franza ed Antonino Repaci. Dovevano rispondere di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per un'inchiesta della Guardia di Finanza del 2017. In precedenza erano già stati assolti tutti gli altri imputati.

© Riproduzione riservata