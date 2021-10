School vax, a Messina si parte dal "Maurolico" VIDEO

Il vaccino entra a scuola. Questa mattina dalle ore 9 alle 13 all'istituto d'istruzione superiore "Maurolico" di Messina somministrazione di vaccini anti covid per studenti e personale scolastico, docente e non docente, e genitori che ancora non hanno effettuato il vaccino.

"La scuola per antonomasia - ha ricordato il commissario per l'emergenza di Messina Alberto Firenze - è un luogo dove circolano quotidianamente centinaia di persone in ambiente chiuso, dunque c'è un rischio di contagio più alto rispetto ad altri luoghi. Fin dalla prima ondata pandemica in molti istituti si sono registrati focolai e più volte sono stati chiusi, se non erano già in DAD.

Il nostro programma Schoolvax vuole assicurare la totalità del green pass per chi frequenta la scuola a vario titolo, insegnanti e discenti. Sono felice che sarà con noi un rappresentante del governo come l’onorevole Floridia per testimoniare l’importanza del punto vaccinale direttamente tra i banchi".

All'iniziativa ha partecipato, appunto, anche la sottosegretaria all'Istruzione Barbara Floridia che ha fatto il punto sugli interventi, passati e futuri, del Governo sulla gestione dell'emergenza covid a scuola e sui finanziamenti stanziati.

"Poco elevata in effetti la percentuale dei non vaccinati fra docenti, studenti e genitori nel nostro Istituto - afferma la dirigente scolastica professoressa Giovanna De Francesco - La campagna vaccinale all’interno del nostro Istituto è stata accolta con grande entusiasmo dagli studenti, che avevano manifestato il desiderio di promuovere una iniziativa simile . L’intento soprattutto - ha concluso la De Francesco - è quello di diffondere tra i giovani la consapevolezza che solo attraverso la vaccinazione di tutta la popolazione sarà possibile tornare ad una vita normale in libertà".

