Entra in vigore il piano invernale dei bus Atm. Da domani nuovi orari per i mezzi pubblici dell'azienda trasporti. Un piano, spiega il presidente Campagna, che punta soprattutto a ridurre i tempi di attesa alle fermate. E si continua a lavorare per rendere i servizi sempre più innovativi a portata di smartphone, app e fermate interattive.

© Riproduzione riservata