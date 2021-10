CUP di Messina e prenotazioni in Ospedale: l'INPS verbalizza la cooperativa Asso

Nuove nubi all'orizzonte per il Cup di Messina, il servizio per prenotare le visite mediche tramite servizio sanitario nazionale nei nostri ospedali. La cooperativa sociale Asso che a luglio del 2020 si è aggiudicata la gara è stata verbalizzata e sanzionata dall'Inps per non aver applicato ai fini contributivi il contratto delle telecomunicazioni previsto per quel tipo di lavoratori. Il verbale è una conferma di quanto denunciato dalla Uilcom Uil alla VI Commissione Sanità all'Ars, al centro per l'impiego e al tribunale di Patti.

