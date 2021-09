Il prefetto Cosima Di Stani nella sua qualità di commissario straordinario per il risanamento ha risposto al garante dell'infanzia Fabio Costantino che l'aveva interpellata in merito alle condizioni degli abitanti del rione Taormina. La questione è alla sua attenzione rassicura, quella zona rientra tra quelle in cui gli interventi dovranno essere eseguiti con priorità.

