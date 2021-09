Un piano eccezionale di manutenzione ordinaria per i 104 edifici scolastici di Messina. A chiederlo all'amministrazione, l'assessore ai lavori pubblici e all'edilizia scolastica Salvatore Mondello che ha ultimato da alcune settimane il tour delle scuole. Occorrono 10 milioni di euro. Liberate le scuole che erano state occupate nel tempo dai "senza casa". Non ospiteranno più aule. A ottobre lavori straordinari in 7 scuole per ricavare altre 19 aule.

© Riproduzione riservata