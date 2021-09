Restano in poco di più di trecento i sanitari non vaccinati in provincia di Messina. Ha avuto effetto la diffida inviata dall'Azienda sanitaria provinciale. Per una parte di loro stanno già scattando i provvedimenti di sospensione dall'Ordine di appartenenza e dallo stipendio. Oggi ancora una vittima non vaccinata. Ricoveri stabili. Intanto sulle vicende cliniche private c'è una nomina che fa discutere perché riguarda un indagato. Ma Alagna annuncia: “Sarà rimodulata"

