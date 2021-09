Da domani a mercoledì nuovi lavori allo svincolo San Filippo per rimettere a nuovo l'impianto di illuminazione. Dalle 9.30 alle 19 non si potrà utilizzare la rampa in uscita dall'autostrada A20. Si tratta della seconda tranche di interventi dopo quelli che pochi giorni fa hanno interessato l'altra carreggiata.

