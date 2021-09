La vergogna "invisibile" del rione Taormina, dove i bimbi messinesi giocano tra i topi VIDEO

Le immagini che arrivano dal rione Taormina immortalano una totale condizione di degrado. Condizioni igienico-sanitarie insostenibili, soprattutto per anziani e bambini che vivono in mezzo ai topi. Il Garante per l'Infanzia scrive al Prefetto Di Stani: serve intervento urgente.