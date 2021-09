Quanti fondi ci sono a disposizione e quali sono i tempi della messa in sicurezza delle autostrade siciliane? A chiederlo al Ministro alle Infrastrutture è stato il deputato Pd Carmelo Miceli con un'interrogazione che riprende le durissime relazioni dell'ispettore Placido Migliorino. In questi mesi sono fioccate le prescrizioni per la scarsa sicurezza di viadotti e gallerie, il Cas si è sempre difeso, ma la questione è destinata a far discutere anche a Roma.

