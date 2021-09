Corsa al vaccino e al green pass. Covid, due morti a Messina

Vaccini a tutta forza, questo l'input di questi giorni che viaggia su due direzioni: la data del 15 ottobre che rende il green pass obbligatorio e la lotta al virus che continua a contagiare soprattutto chi non è vaccinato, secondo i dati pubblicati dall'Istituto Superiore.

Sono ormai Pfizer e Moderna quelli che hanno preso piede e dalla prossima settimana inizieranno a vaccinare anche alcune farmacie. Intanto in Sicilia l'incidenza dei contagi rimane alta, soprattutto a Siracusa e Catania.

Oggi altri due decessi al Policlinico e al Papardo: due donne di 81 e 82 anni, entrambe non vaccinate.

