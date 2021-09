A nove giorni dall'inizio dell'anno scolastico ci sono già i primi casi di Covid che coinvolgono le aule. Al liceo Seguenza due classi in quarantena e in dad. Una di queste totalizza un record: il positivo riscontrato già dal primo giorno. Classe in dad al Nautico. Parte lo screening delle scuole sentinella con le chewing gum. Tra queste anche il comprensivo Verona Trento.

