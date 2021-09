Blitz dei finanzieri nel mondo dell'economia locale. Le fiamme gialle del Comando provinciale di Messina hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale e reale, arrestando (ai domiciliari) tre persone e notificando l’interdizione dall’esercizio dell’attività di impresa, in qualsiasi forma, per la durata di un anno, per altre otto. Al contempo sono state sequestrate somme per un valore di circa mezzo milione di euro.

© Riproduzione riservata