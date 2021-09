Truffa milionaria al Sistema sanitario, a Messina un giro di favori e rimborsi gonfiati VIDEO

Rimborsi gonfiati, scambi di favori, assunzioni. C'è anche questo dietro l'operazione con cui i finanzieri di Messina stanno eseguendo, per tre indagati, la misura cautelare del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriali e di ricoprire incarichi apicali nell'ambito di imprese e persone giuridiche, per la durata di quattro mesi, nonché il sequestro di liquidità finanziarie per oltre 3 milioni di euro nei confronti di 7 strutture private convenzionate, provento del reato di truffa aggravata in danno del Servizio Sanitario Nazionale. Attualmente sono 25 gli indagati, a vario titolo, tra funzionari pubblici dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, responsabili apicali e dipendenti delle nominate strutture private convenzionate, titolari delle più conosciute ed importanti case di cura operanti nella città dello Stretto.

© Riproduzione riservata