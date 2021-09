Un neonato ricoverato nella terapia intensiva del Policlinico da quasi tre mesi sarebbe potuto tornare a casa ben 15 giorni fa se non fosse per un problema burocratico legato alla richiesta urgente di presidi medici che dovevano essere ordinati dall'Asp. Un'odissea per i familiari che da 15 giorni sono sballottolati da un ufficio all'altro. Sembra che l'ordine sia stata inviato solo nella tarda mattinata di oggi.

