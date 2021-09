Green pass a Messina, nel decreto le misure per il lavoro VIDEO

In vigore da oggi il decreto legge del presidente della Repubblica Mattarella che dal 15 ottobre impone l'obbligo del green pass a tutti i lavoratori pubblici e privati. Rispetto alla bozza circolata nei giorni scorsi si registrano alcuni cambiamenti.

Chi non avrà il green pass non avrà lo stipendio ma non potrà essere licenziato. E' una dura lotta quella che si sta verificando verso uno zoccolo duro della popolazione. Oggi ancora un decesso al Papardo, una donna di 82 anni, che aveva ricevuto solo una dose del vaccino.

© Riproduzione riservata