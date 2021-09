Cambierà volto la Nuova panoramica dello Stretto. Dopo i primi interventi che l'avevano già resa più agibile, aprendo anche a moto e ciclomotori, arriva un appalto per due milioni e mezzo di euro per lavori che la renderanno definitivamente più sicura sino a Granatari. La “piazzetta dell'amore”, dove l'impianto elettrico è stato danneggiato per il furto dei cavi di rame, sarà illuminata. Si pensa a dare in concessione uno spazio per l'allestimento di un chiosco.

© Riproduzione riservata