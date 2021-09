La fine dei lavori di messa in sicurezza del torrente Bisconte-Catarratti slitta a fine anno. Il cantiere non chiuderà il prossimo 22 ottobre, come si prevedeva, gli interventi sono ancora stati completati al 76%. Stamattina focus in commissione lavori pubblici a Palazzo zanca con assessore e tecnici. Si è parlato anche dei tanti disagi che stanno vivendo i residenti.

