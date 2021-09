Insorgono gli abitanti dell'area in cui sorge la baraccopoli di via delle Mura. La favela, che sorge in pieno centro alle spalle del santuario del Lourdes dei frati francescani, è diventata in passato anche discarica. Le vie di fuga in caso di terremoto sono inesistenti. Inutile interrogazioni, petizioni e appelli. Arisme: "In corso le procedure che porteranno all'appalto per la demolizione”

