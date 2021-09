Quasi ogni mattina, soprattutto negli orari di punta, intorno al Policlinico si scatena il caos. La viabilità va in tilt, ieri mattina c'è chi è rimasto in coda per 40 minuti prima di riuscire a varcare i cancelli. A denunciare ancora una volta la scarsa organizzazione di parcheggi e viabilità dentro e fuori l'ospedale è Cittadinanzattiva che è pronta a collaborare per dare soluzioni.

