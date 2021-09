E’ suonata la campanella anche all’istituto d’istruzione superiore Minutoli per i ragazzi del primo anno: clima disteso e tanta emozione per alunni e docenti che rientrano in presenza. Di questi, il 95% è già in possesso del Greenpass per avvenuta vaccinazione; l’auspicio del dirigente La Tona che anche i ragazzi possano scegliere consapevolmente di farlo.

