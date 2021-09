A Torre Faro si sta per concludere l'esperienza estiva dell'isola pedonale. Domani ultimo giorno per le vie che sono rimaste chiuse al traffico per tre mesi. Un bilancio finale in chiaroscuro, l'isola pedonale piace ma in vista del prossimo anno si dovrà ragionare e programmare tenendo conto dei problemi che ci sono stati e che però sono rimasti irrisolti.

