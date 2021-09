Dopo fondo Saccà arriva finalmente il turno della baraccopoli dell'Annunziata. E' stato firmato il contratto con la ditta che ha vinto l'appalto per la demolizione. Inizierà domani la rimozione dei rifiuti. Entro la prossima settimana il via libera alle ruspe. Si aspetta soltanto l'approvazione tecnica del piano di smaltimento dell'amianto. Resterà in piedi la baracca in legno post terremoto che diventerà museo.

© Riproduzione riservata