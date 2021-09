Messina, l'isola di Torre Faro bocciata dagli abitanti di via Pozzo Giudeo - INTERVISTE

A Torre Faro c'è però anche chi non vedeva l'ora di arrivare alla fine di questa esperienza dell'isola pedonale. Sono gli abitanti di via Pozzo Giudeo, la via in cui si trova anche il parcheggio Torri Morandi e che in questi tre mesi ha assorbito tutto il traffico che si riversava a Torre Faro. Hanno provato tante volte a segnalare i problemi di questa viuzza cosi stretta divenuta ostaggio del caos, ma non sono stati ascoltati. Per loro questo modello di isola pedonale è da bocciare totalmente.

