La casa del portuale diventerà sede degli uffici dell'Ersu, l'ex opera universitaria e sarà ristrutturata. All'orizzonte l'ennesimo scontro tra il governo regionale e l'amministrazione De Luca che ha inserito la casa del portuale in un progetto ambizioso di cui fanno parte gli ex silos granai e i magazzini generali e che prevede la creazione di un parco scientifico tecnologico grazie a finanziamenti per oltre 60 milioni di euro.

