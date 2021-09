Messina, la signora Pina e il sogno di una casa senza "ferite" sui muri - VIDEO

Nonostante sia stato fatto tanto nel settore del risanamento e dell'emergenza abitativa, a Messina sono ancora in tanti quelli che sperano in una casa.

L'ennesimo grido d'aiuto viene dalla signora Pina che, dal '78, vive in una casetta di via Nunzio Bicchieri, nel rione San Luigi tra mura squarciate dall'umidità e pavimenti sconnessi. Spesso l'illuminazione va in corto circuito a causa delle tante infiltrazioni. Pina abita sola e non vuole disturbare nessuno: i figli le stanno vicino, ma ognuno ha fatto la sua strada.

Ha un respiratore sul comodino che usa ogni sera prima di andare a dormire. Ha affrontato un cancro, ma le medicine continuano a farle compagnia, assieme alle "ferite" di una casa che sono lo specchio di quelle che sente sul cuore.

Ha provato a chiedere aiuto, ma non è stata molto fortunata, una delle case che le avevano proposto è stata occupata prima che potesse abitarla, un'altra era ridotta talmente male che ha pensato fosse meglio rimanere dov'era.

