Messina, i vigili del fuoco rendono omaggio a Mario Moretto

È stato portato in spalla dai colleghi. Questo il suo ultimo viaggio, così è stato dato l’ultimo saluto a Mario Moretto, il vigile del fuoco il cui cadavere è stato ritrovato mercoledì scorso (8 settembre) nella propria abitazione di via Vittorio Veneto a Provinciale.

In tanti hanno partecipato questo pomeriggio al funerale del 44enne: commozione e applausi per un uomo che ha lasciato un ottimo ricordo, che è stato un sostegno per tutti, non solo a livello professionale. Moretto, che era anche coordinatore Usb vigili del fuoco, si è sempre impegnato in favore dei propri colleghi, per garantire sicurezza ai lavoratori e alla popolazione.

Doveroso, infine, il passaggio nella caserma del comando provincia in via Antonio Salandra, dove i colleghi hanno tributato l'ultimo omaggio allo sfortunato collega.

© Riproduzione riservata