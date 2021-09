Nuova fuori uscita di liquami dalla rete fognaria in località C. da Mella San Saba, che si riversa poi in strada ed in spiaggia.

Nonostante l'estate sia agli sgoccioli, permane il problema dopo una stagione estiva in cui turisti e residenti hanno dovuto fronteggiare il problema quasi quotidianamente.

Un villaggio, quello di San Saba, sfregiato negli anni dai liquami con una serie di eruzioni dalla fogna che deturpano il paesaggio

