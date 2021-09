Messina, la fuga del presunto omicida della clochard uccisa sul sagrato della chiesa VIDEO

Da ieri sera un uomo di settanta anni, Pietro Miduri, si trova in stato di fermo. È fortemente indiziato di essere stato l’assassino della clochard Concetta Gioè, 68enne palermitana, uccisa ieri notte lungo via Garibaldi, a duecento metri dalla piazza principale della città.

Le telecamere

Ad incastrarlo le immagini dei sistemi di sorveglianza nella zona. Interrogato per oltre due ore dal pm Vito Di Giorgio, l'uomo non ha ammesso il delitto. Dopo che il gip ha convalidato il fermo, è stato trasferito al carcere di Trapani. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, tra l’arrestato e la vittima ci sarebbe stata una violenta lite: l’uomo avrebbe colpito la donna con un coltello 12 volte e uno dei fendenti le avrebbe reciso proprio la giugulare causandone la morte. La clochard, che ha un marito e tre figli, era originaria di Palermo, da dove era andata via scegliendo di vivere in strada. Dopo l’autopsia, il corpo della donna verrà restituito ai familiari.

