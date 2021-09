Scuole e covid a Messina: resta il nodo dei trasporti

E' una corsa contro il tempo quella che sta facendo il Comune per consentire alle scuole una riapertura in sicurezza. Si concluderà domani il tour dell'assessorato ai Lavori pubblici. Ultimati gli interventi alle Scuole del villaggio Cep e alla Gaetano Martino. Ricavate sei aule nuove. Duecentomila euro per le sanificazioni di tutti gli istituti.

Intanto il presidente dell'Atm lancia un monito: "Occorre scaglionare ingressi e uscite. Altrimenti sarà difficile evitare gli autobus pollaio”

