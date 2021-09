Si lavora per organizzare i servizi in vista della ripartenza delle scuole. In campo anche Messina Social City per gli scuolabus destinati agli alunni delle scuole elementari e medie. Il Comune ha stanziato 116 mila euro per finanziare il servizio fino a dicembre.

Sarà gratuito, alla luce dell'emergenza Covid, i moduli sono già disponibili

