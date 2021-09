Tempi duri per il tram e per i viaggiatori. L'Atm spedisce nei cantieri di una ditta specializzata di Caserta le prime tre vetture che saranno totalmente rinnovate. Resteranno solo 4 mezzi e i tempi di attesa raggiungeranno i 30 minuti. Ma entro il 2022 le vetture in funzione diventeranno 15. Pippo Campagna spiega l'operazione di restyling in corso.

