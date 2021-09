Anche ieri oltre mille nuovi contagi in Sicilia, la regione resta maglia nera a livello nazionale per nuovi positivi. Anche a Messina sotto stretta osservazione gli ospedali e i posti letto Covid, in questo momento sono 113 i ricoverati.

Altre due vittime. Sul fronte vaccini, nonostante gli sforzi, un weekend con numeri troppo bassi. A San Filippo un'altra mattinata di disagi e attese lunghissime per raggiungere il drive in dei tamponi

