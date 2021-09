Sabato prossimo torna per la settima edizione la “Festa sotto le stelle” promossa dall'associazione Terra di Gesù. Un evento che premierà anche i “Medici di carità” che si sono distinti per il loro lavoro al fianco degli ultimi. Ci sarà anche tanta musica e comicità. E sarà l'occasione per dire grazie ai tanti messinesi che ogni giorno sostengono le attività al servizio dei meno fortunati. Soprattutto in questo periodo di Covid.

