Da oggi entra in vigore l'obbligo del green pass per trasporti e scuole. Dopo i ristoranti al chiuso, cinema, palestre ed eventi, da oggi anche per viaggiare su treni a lunga percorrenza, aerei e navi bisogna essere in possesso della certificazione verde che si ottiene con il vaccino anti Covid o con un tampone che vale per 48 ore. Green pass anche a scuola e Università. Vediamo com'è andato questo primo giorno negli istituti messinesi

