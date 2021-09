Covid a Messina: ospedale "Piemonte"blindato fino al 6 settembre

Si lavora all'ospedale Piemonte “blindato” per il focolaio Covid che ha coinvolto due reparti alla riapertura in sicurezza. Chiusura sino a nuovo ordine di ambulatori e sale operatorie sino al 6 settembre. Cinque gli operatori sanitari positivi. Casi non legati al focolaio dei degenti. Intanto dalla direzione generale partono per i rispettivi gli ordini professionali gli elenchi di medici e infermieri non vaccinati. Rischiano la sospensione dal lavoro e dallo stipendio. Oggi al policlinico ancora una vittima. Non era vaccinata. E nuovi ricoveri. A Rometta appello del sindaco Merlino. Accordo tra Acr e ufficio commissariale. Gratis allo stadio il 19 settembre se ci si vaccina tra oggi e venerdì

