Al capolinea l'iter amministrativo per lo sbaraccamento del rione Annunziata. A metà mese ruspe in azione. Contratto con la ditta che si è aggiudicato l'appalto alla firma. Entro dicembre le baracche che andranno giù saranno complessivamente 277. In corso sbaraccamento Fondo Saccà. Iter partito per Fondo Fucile

© Riproduzione riservata