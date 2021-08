Focolaio Covid all'ospedale Piemonte. Quattro i contagi. Praticamente blindati quattro reparti e chiuse le sale operatorie che restano attive solo per l'urgenza. Pronto soccorso operativo ma solo per le attività che non riguardano i reparti chiusi. Screening in corso. Ambulatori chiusi. Ospedale paralizzato almeno per sette giorni. Pugno di ferro con i sanitari non vaccinati.

