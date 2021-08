Ripresa della preparazione per il Messina che, dopo il rocambolesco pari all'esordio a Pagani, ha cominciato a preparare il derby col Palermo, in programma sabato pomeriggio a Vibo Valentia. Intanto il ds Cristian Argurio si trova a Milano per completare l'organico da mettere a disposizione del tecnico Sullo

© Riproduzione riservata