Messina, medici a caccia dei "non vaccinati". Il capoluogo sempre ultimo in Sicilia per immunizzati

A Messina, ultima tra i capoluoghi siciliani per numero di immunizzati, si preme sull'acceleratore per i vaccini. Arriva l'esercito dei medici di base dei pediatri anche se non mancano i mugugni tra i camici bianchi che non avrebbero ancora ricevuto i compensi del lavoro effettuato negli ultimi tre mesi. Elenchi dei vaccinati dall'Asp fornito ai medici di base (e non ai sindaci). Da ora al 30 settembre caccia a coloro che non hanno ancora effettuato nemmeno una dose. Tre euro in più rispetto al premio già assegnato dalla Regione per ogni assistito convinto a sottoporsi alla campagna di immunizzazione.

© Riproduzione riservata