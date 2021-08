Messina: la pandemia non ferma la nuotata "dei buddaci"

La pandemia non ferma la nuotata dei buddaci. Dopo un anno di sosta, determinato dall' emergenza virus, si rivede la tradizionale nuotata di agosto denominata "dei buddaci".

Oggi alle 10, 30 la partenza dal uno dei lidi più in voga della riviera di Pace. In acqua, per affrontare un percorso di un paio di chilometri, grandi e piccoli nuotatori che hanno gareggiato come meglio hanno potuto adottando tutti i tipi di stile. Nessun vinto e nessun vincitore. La nuotata è nata da un' idea del medico anestesista Marcello Aricò. Obiettivo della manifestazione: avvicinare più persone al nuoto e al mare che va rispettato come bene comune. Nessuna medaglia ma solo una maglietta, un attestato di partecipazione e una granita offerta dagli sponsor.

