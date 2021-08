La nuova variante del virus ha un indice di contagio superiore rispetto al Covid 19 originario. Chi si infetta è bene che si isoli e stia in una camera per separato dal resto della famiglia. Cosa che non può avvenire in una baracca dove le stanze sono due e della famiglia fanno parte ben 7 persone di cui due bambini. Accade all'Annunziata.

