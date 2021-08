Cresce la preoccupazione per i due recenti casi di emissioni di fumi dagli impianti della Raffineria di Milazzo. Al silenzio dell'azienda rispondono i sindaci del comprensorio. Alcuni presenteranno degli esposti in procura, altri si sono già rivolti all'Arpa. Domani vertice convocato dal prefetto e scendono in campo anche i sindacati.

© Riproduzione riservata