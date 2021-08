Covid, zona gialla in Sicilia dietro l'angolo. A Messina 68 ricoverati (63 non vaccinati)

L'ultimo bollettino del Ministero della Salute non promette nulla di buono riguardo ai numeri della nostra regione che rischia di ritornare in zona gialla. Quasi 1500 positivi in un solo giorno di cui 246 solo a Messina e provincia. Sale il numero dei ricoverati adesso arrivati a 68 negli ospedali cittadini. Senza parlare delle centinaia di persone in isolamento domiciliare. Intanto oggi un altro decesso in città. Una donna di 75 anni proveniente dalla Romania che si trovava in vacanza nel messinese.

Sono 68 le persone ricoverate per Covid tra Policlinico, Papardo e Piemonte: di queste ben 63 sono non vaccinate e 4 quelle vaccinate. Da qui l'appello continuo delle istituzioni a vaccinarsi.

