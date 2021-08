Pandemia e blu economy: a Messina persi 227 milioni di euro

La pandemia e i blocchi del lockdown hanno stoppato l'arrivo di turisti nel 2020 producendo una contrazione economica del 28%. Questo emerge da un nuovissimo studio dell'Istituto Tagliacarne commissionato dalla camera di Commercio e presentato in anteprima oggi in diretta su Rtp durante il primo degli “Incontri d'estate” organizzato dall'ente camerale. La pandemia ha colpito duro: persi 227 milioni. Messina nel 2019 seconda in Sicilia. Un coro unanime sul Ponte dagli ospiti: "Se non lo facciamo ora non si farà mai più".

