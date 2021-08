Coronavirus, a Messina 43 medici e 134 infermieri ancora non vaccinati

Appello alla responsabilità da parte dei sindaci dei comuni del messinese, preoccupati per l'avanzare dei contagi. Il sindaco di S. Lucia del Mela rivendica una posizione migliore della sua comunità che è stata inserita erroneamente nell'elenco dell'ordinanza della regione per un errore nel numero degli abitanti. Intanto si moltiplicano gli appelli anche da parte dei medici di famiglia che si stanno organizzando per chiamare uno per uno gli assistiti non vaccinati.

Ma il problema è più complesso: a Messina sono 43 i medici e 134 gli infermieri che non si sono vaccinati. E che vengono richiamati a farlo.

© Riproduzione riservata