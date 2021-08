Il controesodo si è presentato puntuale anche quest'anno ed è stata una mattinata di caos in centro città, tra il viale Boccetta e il viale Giostra. Prese d'assalto anche le vie secondarie, oltre due ore di coda per raggiungere il serpentone di Caronte e Tourist. Nessuna attesa invece per imbarcarsi al porto storico con le navi delle Ferrovie. Brutto episodio di violenza questa mattina all'alba, un vigile è stato aggredito da un automobilista catanese subito arrestato.

