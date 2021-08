Arrivate le nuove direttive dell'Asp per quanto riguarda i tamponi rapidi e molecolari, dopo le difficoltà per i cittadini registrate nei giorni scorsi e dopo le disposizioni del presidente della Regione siciliana. Da lunedì, previa prenotazione, si potranno fare tutti i tipi di tampone all'ex Gasometro compresi quelli a pagamento. I versamenti tramite bonifico bancario o sul cc postale.

