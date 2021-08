Entro lunedì tutti i ragazzi che erano rientrati nella graduatoria del progetto “L'estate addosso” saranno chiamati per iniziare questa esperienza formativa promossa dal Comune e che coinvolge enti e aziende della città. I 300 giovani di questa seconda tranche saranno impiegati in un progetto di rigenerazione urbana e all'Università. Messina Social City lavora per rimodulare le attività in vista del ritorno a scuola e sui libri.

