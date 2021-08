Messina: è caos tamponi, farmacie prese d'assalto

E' corsa ai tamponi, non si riescono a smaltire le richieste di questi giorni e la nuova ordinanza regionale ha complicato le cose, soprattutto per i non vaccinati che comunque stanno ricorrendo, là dove è necessario, alle farmacie. Purtroppo troppo poche quelle autorizzate. in città sono soltanto tre. Oggi lunghe file alla farmacia Boccetta. Una è chiusa per ferie e da oggi è autorizzata anche quella di Provinciale. Una situazione bollente in questo ultimo scorcio d'agosto

